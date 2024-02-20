Анна Калинская вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская , занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей россиянки была испанка Кристина Букша (67-е место рейтинга WTA), заменившая в турнирной сетке снявшуюся с соревнований шестую ракетку мира Онс Жабер (Тунис). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Калинской.