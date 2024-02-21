Потапова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Потапова не планирует менять спортивное гражданство
Российская теннисистка Анастасия Потапова не собирается менять спортивное гражданство вслед за мужем Александром Шевченко, который стал выступать за Казахстан. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
"Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала, - сказала Потапова. - Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте - Настя не уйдет. Настя остается дома".
Теннисистка рассказала, что не обсуждает с мужем смену спортивного гражданства.
"Знаете, у нас у каждого свой выбор, - сказала Потапова. - На самом деле, об этом все знали уже давно - это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены - просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада".
Потаповой 22 года, она занимает 35-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).