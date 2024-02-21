Потапова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

"Знаете, у нас у каждого свой выбор, - сказала Потапова. - На самом деле, об этом все знали уже давно - это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены - просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада".