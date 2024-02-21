Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Френх (53-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рыбакина в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Френх три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.