Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (61-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Хачанов в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.