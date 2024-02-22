Рублев сенсационно проиграл 18-летнему чеху

В матче 1/4 финала россиянин со счётом 4:6, 6:7 уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику, для которого это был первый четвертьфинал на уровне ATP-тура. Встреча продлилась 1 час 36 минут.

Андрей Рублёв семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Меншика десять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.