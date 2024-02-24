Прошла жеребьевка турнира в Дубае, где сыграют Медведев, Рублев и Хачанов

Прошла жеребьёвка турнира в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.
Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Его первым соперником станет представитель Казахстана Александр Шевченко.
Вторым сеяным стал прошлогодний финалист турнира, пятая ракетка мира Андрей Рублёв. Его первым соперником станет 48-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь.
Карену Хачанову вновь предстоит сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным (46-я ракетка мира).
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