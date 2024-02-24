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Прошла жеребьёвка турнира в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

Прошла жеребьевка турнира в Дубае, где сыграют Медведев, Рублев и Хачанов
© Чемпионат.com

Посев соревнований возглавил чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев. Его первым соперником станет представитель Казахстана Александр Шевченко.

Вторым сеяным стал прошлогодний финалист турнира, пятая ракетка мира Андрей Рублёв. Его первым соперником станет 48-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь.

Карену Хачанову вновь предстоит сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным (46-я ракетка мира).

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Александр Шевченко
Андрей Рублев
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