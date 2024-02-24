Анна Калинская потерпела поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, потерпела поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка в трёх сетах в борьбе уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

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Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Анна Калинская выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини — семь реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.