Названы причины поражения Калинской в финале турнира в Дубае

«Она играла прилично, но присутствовала нервная усталость. Может быть, в концовке не хватило разумного риска. Но это зависит от свежести. После середины третьего сета пошли ошибки, да и в концовке второго они были. Она пыталась рвать игру, но иногда рвала ее не на тех мячах», — заявил Тарпищев.