Хачанов поднялся на 15-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 17-го на 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

24 февраля Хачанов выиграл шестой титул в карьере, победив на турнире ATP в Дохе.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Даниил Медведев сохранил за собой четвертую строчку, Андрей Рублев - пятую. Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает серб Новак Джокович.

Роман Сафиуллин переместился с 38-го места на 39-е, Аслан Карацев - с 39-го на 40-е. Павел Котов поднялся на одну строчку и теперь располагается на 63-й позиции.