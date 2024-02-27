Медведев обратился к болельщикам перед матчем с Шевченко

«Привет, ребята. Не могу дождаться своего матча на турнире, на котором я защищаю титул. Это будет нелегко. И я надеюсь, что вы, ребята, придёте посмотреть матч, если вы в Дубае. Если у вас нет возможности прийти, то смотрите мою игру по телевизору», — сказал Медведев перед матчем.