Даниил Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае.

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Впервые за всю свою спортивную карьеру Медведев не совершил ни одного эйса в победном матче. Россиянин посеян на турнире под первым номером, Сонего — без номера посева. В следующем круге 28-летний россиянин сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина — Якубом Меншиком.

Медведев является действующим чемпионом турнира. На данный момент он занимает четвертое место в рейтинге ATP. Сонего 28 лет, он идет в рейтинге 48-м. В его активе три титула ATP.

Даниил Медведев обошел поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, однако 28 января проиграл в финале Australian Open Янику Синнеру. Теннисисты провели на корте 3 часа и 44 минуты.