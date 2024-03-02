Украинская теннисистка не пустила Павлюченкову в полуфинал турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В четвертьфинале россиянка уступила представительнице Украины Марте Костюк со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. На счету россиянки три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта и ни одного эйса.

В полуфинале Костюк сразится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Призовой фонд турнира в США составляет $922 573.