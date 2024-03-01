Теннисист Медведев выразил желание сыграть на ОИ в Париже

«Если буду здоров — буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада. И даже если ты решишь пропустить Канаду, то там сразу Цинциннати через пару дней. Поэтому календарь тяжелый.



Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже», — сказал Медведев.