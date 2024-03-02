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Блинкова проиграла Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира в США

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Сан Диего (США).

Блинкова проиграла Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира в США
©  Матч ТВ

Американка одержала победу над Блинковой со счетом 6:1, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В полуфинале соперницей Пегулы может стать россиянка Анастасия Павлюченкова.

WTA 500. CYMBIOTIKA SAN DIEGO OPEN. САН ДИЕГО (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 2:6, 6:2.

Теннис
Анна Блинкова
Анастасия Павлюченкова