Блинкова проиграла Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира в США
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Сан Диего (США).
Американка одержала победу над Блинковой со счетом 6:1, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В полуфинале соперницей Пегулы может стать россиянка Анастасия Павлюченкова.
WTA 500. CYMBIOTIKA SAN DIEGO OPEN. САН ДИЕГО (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 2:6, 6:2.