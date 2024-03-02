Австралийский теннисист поддержал дисквалифицированного Рублева

1 марта во время полуфинального матча с Бубликом на турнире серии ATP-500 в Дубае Рублев по-русски выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. Другой судья перевел сказанное, после чего Рублева дисквалифицировали, лишили заработанных на турнире призовых и рейтинговых очков.