Австралийский теннисист поддержал дисквалифицированного Рублева
Австралийский теннисист Ник Кирьос в соцсети X поддержал дисквалифицированного россиянина Андрея Рублева.
«Сочувствую Рублеву. Он не заслужил дисквалификацию», — заявил Кирьос.
Он также выразил уважение сопернику россиянина казахстанцу Александру Бублику, который был готов продолжить игру.
1 марта во время полуфинального матча с Бубликом на турнире серии ATP-500 в Дубае Рублев по-русски выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. Другой судья перевел сказанное, после чего Рублева дисквалифицировали, лишили заработанных на турнире призовых и рейтинговых очков.
Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. Из-за инцидента на следующей неделе он опустится на шестую строчку.
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