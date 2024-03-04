Рублев выступил с заявлением из-за дисквалификации на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выступил с заявлением из-за дисквалификации на турнире ерии ATP-500 в Дубае.

© Lenta.ru

Спортсмен заявил, что разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч. Он поблагодарил комиссию Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за то, что она удовлетворила его апелляцию и вернула ему рейтинговые очки и призовые деньги.

1 марта во время полуфинального матча с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублев выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. После этого россиянина дисквалифицировали и лишили призовых и очков.