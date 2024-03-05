Первая ракетка России назвал любимый футбольный клуб

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, за какие футбольные клубы болел. Его слова приводит Eurosport.

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"Прежде в детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов — а когда играли, то часто терпели поражения. Поэтому мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. Тогда я вспомнил, что мне очень нравилась "Бавария", и решил, что это моя команда. Именно так я ее выбрал. С тех пор "Бавария" стала для меня особенной", — рассказал теннисист.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 2:0. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — Янник Синнер).