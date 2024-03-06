Американский дуэт обыграл Циципаса и Бадосу

Американские теннисисты Бен Шелтон и Эмма Наварро победили на выставочном турнире смешанных пар Eisenhower Cup, который традиционно проходит перед первым турниром ATP-1000 в сезоне и третьим турниром WTA той же категории. В финале спортсмены обыграли испано-греческий дуэт Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы со счётом 10:8.

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Отметим, что Шелтон и Наварро являлись одной из двух пар, состоящих полностью из американцев, поэтому, по словам, Наварро игра при домашних трибунах помогла им выиграть.

Напомним, что в прошлом году победителями турнира стали белорусская теннисистка Арина Соболенко и американец Тейлор Фриц. В этом году спортсмены не смогли защитить титул, проиграв Возняцки и Руне со счётом 8:10.