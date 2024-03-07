Испанка Бадоса снялась с турнира серии в Индиан‑Уэллсе из‑за травмы

Испанская теннисистка, 73‑я ракетка мира Паула Бадоса снялась с турнира серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе (США).

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В матче первого круга Бадоса, получившая от организаторов wild card, должна была сыграть против американки Эшлин Крюгер, занимающей 71‑е место в рейтинге WTA.

— Мне очень жаль, что я вынуждена отказаться от участия в моем любимом турнире. Я пробовал все, чтобы играть, но этого было недостаточно. У меня очень тяжелые времена из‑за травмы, но я каждый день борюсь за то, чтобы вернуться как можно скорее, — написала испанка в социальной сети.

Ранее Бадоса принимала участие в выставочном турнире в миксте, где дошла до финала вместе со Стефаносом Циципасом.