Медведев: «Хочу удивить соперников новым арсеналом и использовать новые тактические приемы»

Даниил Медведев хочет внедрить в свою игру новые элементы.

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– Как вы тренируете свою психику? У вас есть специальные методы?

– В 2022 году я работал с ментальным тренером. Сейчас уже нет. Он мне просто не нужен. Все идет самой собой, потому что я постоянно открываю в себе новые источники силы. Я умею заглянуть внутрь себя. Это постоянный процесс работы с самим собой.

– А что нового в вашей игре? Если что-то есть.

– Я хочу удивить соперников новым арсеналом. И использовать новые тактические приемы. Таков план и моя цель. Осталось только воплотить это на корте. Это самое важное.

Посмотрим, как все пройдет в Индиан-Уэллс, смогу ли я добавить в свою игру новые элементы. Я уже начал в Австралии. Очень осторожно. Нельзя действовать радикально и менять все с первого матча. Тем более на «Большом шлеме». Но я уверен, что удивлю людей в Индиан-Уэллс.