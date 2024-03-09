Даниил Медведев: «Хочу удивить соперников новым арсеналом и использовать новые тактические приемы»
Даниил Медведев хочет внедрить в свою игру новые элементы.
– Как вы тренируете свою психику? У вас есть специальные методы?
– В 2022 году я работал с ментальным тренером. Сейчас уже нет. Он мне просто не нужен. Все идет самой собой, потому что я постоянно открываю в себе новые источники силы. Я умею заглянуть внутрь себя. Это постоянный процесс работы с самим собой.
– А что нового в вашей игре? Если что-то есть.
– Я хочу удивить соперников новым арсеналом. И использовать новые тактические приемы. Таков план и моя цель. Осталось только воплотить это на корте. Это самое важное.
Посмотрим, как все пройдет в Индиан-Уэллс, смогу ли я добавить в свою игру новые элементы. Я уже начал в Австралии. Очень осторожно. Нельзя действовать радикально и менять все с первого матча. Тем более на «Большом шлеме». Но я уверен, что удивлю людей в Индиан-Уэллс.
«Арсенал» – 4-я команда АПЛ, выигравшая все 8 матчей в лиге с начала года. Это делали «МЮ» в 2009-м, Ливерпуль» в 2020-м и «Сити» в 2021-м – все стали чемпионами
«Арсенал» выиграл 8 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 33:4. Дальше – выезд к «Сити»
Даниил Медведев: «Хочу удивить соперников новым арсеналом и использовать новые тактические приемы»