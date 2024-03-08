Джокович сфотографировался с Циципасом в продуктовой тележке
Новак Джокович покатал Стефаноса Циципаса в продуктовой тележке около магазина в Индиан-Уэллс. Они попросили болельщицу сделать для них фотографию.
«Сегодня мы столкнулись с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом в продуктовом магазине! После того, как мы сделали с ним фото, они попросили нас сфотографировать их вместе. Они были очень добры и любезны. Добавлю это в список вещей, которых я не ожидала», – подписала фотографии болельщица.