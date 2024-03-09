Хачанов проиграл бразильцу Уайлду во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе. Во втором матче на этих соревнованиях он уступил Тьяго Уайлду из Бразилии, сообщает «МИР 24».

Поединок продолжался один час 23 минуты и закончился в двух сетах со счетом 6:1, 7:5 в пользу бразильца, который попал в основную сетку через квалификацию.

27-летний россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один брейк-пойнт. Уайлд шесть раз подач навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из четырех

В следующем круге Уайлд сразится с Фабианом Марожаном из Венгрии. Призовой фонд турнира составляет порядка 9,5 миллиона долларов.

Ранее в третий круг этого турнира вышел Андрей Рублев. Во втором матче он взял верх над Энди Марреем из Британии. Счет поединка – 7:6 (7:3), 6:1