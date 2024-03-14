Касаткина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000, который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:3.

На счету Касаткиной один эйс, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 16. Юэ отметилась одной двойной ошибкой, а также восемью реализованными брейк-пойнтами из 15. В следующем круге китайская теннисистка сразится с американкой Кори Гауфф.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет 3063 очка. Ее соперница расположилась на 49-й строчке в списке лучших теннисисток. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (6975 очков).