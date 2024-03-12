Оператор подшутил над теннисистом Медведевым

Оператор на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) решил подшутить над российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира и победителем US Open — 2021 Даниилом Медведевым во время матча 1/8 финала против американского теннисиста Себастьяна Корды.

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В третьем сете при счёте 2:1 30:30 на своей подаче российский теннисист начал завязывать шнурки. В этот момент оператор переключился на одного из зрителей, который вязал спицами, сидя на трибунах. Далее оператор снова вернулся к завязывающему шнурки Медведеву, а после — к вяжущему зрителю. Так продолжалось несколько раз.

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Напомним, в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе над Медведевым уже подшучивал диджей, включивший на стадионе после матча, во время которого россиянин жаловался на мерцающую лампочку и неисправное освещение, песню Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd.