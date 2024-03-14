Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после победы

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой. После матча украинка отказалась пожать руку россиянке из-за политических соображений, пишет РБК.

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«После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки Марты Костюк», — говорится в материале.

Ранее украинская спортсменка призывала исключить из турнира россиян.

При этом в конце января этого года юниорском турнире Australian Open российская спортсменка Владислава Минчева и украинка Елизавета Котляр обменялись рукопожатием после матча. Тогда случай вызвал широкий резонанс. В Федерации тенниса Украины признали, что Котляр совершила ошибку, которая противоречит общей позиции украинских теннисистов. В России поступок украинки назвали проявлением личной смелости. URA.RU подробно описывало международный скандал.