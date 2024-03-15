Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

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В четвертьфинале россиянин со счётом 7:5, 6:4 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча теннисистов длилась 1 час 59 минут. На счету Медведева четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Руне отметился шестью двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

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В полуфинале Медведев сыграет с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в своём матче обыграл норвежца Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3).

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.