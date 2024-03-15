В Калифорнии прервали теннисный матч из-за нашествия пчел

Матч теннисного турнира Индиан-Уэллс в Калифорнии пришлось прервать почти на два часа из-за нашествия пчел. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел во время матча четвертьфинала между немецким теннисистом Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Спортсмены успели отыграть всего два гейма, после чего корт накрыли тысячи насекомых. Они облепили камеры и оборудование, а одна из пчел ужалила Алькараса в лоб, прежде чем он успел спрятаться.

Несмотря на это, испанец выиграл со счетом 0:2 (6:3, 6:1), ни разу не подпустив Зверева к брейк-пойнтам. В общей сложности у Алькараса ушло 1 час 19 минут игрового времени на уверенную победу. Сам испанский теннисист заявил, что никогда не видел подобного на теннисном корте и нашествие пчел запомнилось ему больше, чем игра.