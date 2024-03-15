Алькарас рассказал о нашествии пчел на матче

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о нашествии пчёл во время победного матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.

«Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной. Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл», — сказал Алькарас на пресс-конференции.