Медведев поругался с судьей во время финала в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев во время финального поединка с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, поругался с судьей из-за проигранного очка.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас 2024 год, в космос летают корабли, а я просто прошу показать отметку на корте. Я знаю, что мяч попал, но покажи мне. Теннис — это такой дерьмовый вид спорта», — сказал Медведев арбитру.

Инцидент произошел во время тай-брейка в первой партии.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу.

Медведев проиграл пятый финал ATP подряд

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.