Французский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Майами

Француз Артюр Казо потерял сознание по ходу матча первого раунда квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США).

Инцидент произошел в третьем сете при счете 4:6, 7:5, 2:1 в пользу Казо, который играл против соотечественника Гарольда Майота. Агентство RMC Sport сообщает, что теннисист почувствовал себя плохо из-за жары. После случившегося врач оказал помощь Казо, который впоследствии покинул корт в инвалидной коляске.

Казо 21 год, он занимает 74-е место в рейтинг ATP. На счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. В 2024 году француз дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Майами относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии "хард". Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 31 марта.