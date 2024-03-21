Осака: возвращение Свитолиной в топ-20 рейтинга после рождения ребенка вдохновляет

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о 17-й ракетке мира представительнице Украины Элине Свитолиной в преддверии личной встречи во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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«Возвращение Элины в топ-20 рейтинга после рождения ребёнка вдохновляет меня. Я смотрела, как она играла на Уимблдоне, когда была беременна. Помню, как подумала, что однажды тоже хочу оказаться там. Она всегда была отличной теннисисткой, поэтому я не была удивлена её возвращением в топ-20. Элина должна быть там», — сказала Осака на пресс-конференции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.