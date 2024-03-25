«Мастерс» в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований

На турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в ночь с 24 на 25 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.

В следующий раунд пробился четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Результаты некоторых матчей игрового дня 25 марта:

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.