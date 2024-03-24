Алькарас: моя манера игры немного отличается от стиля игры других испанцев

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас сравнил свой стиль игры с манерой игры других испанских теннисистов. Отметим, что победа над Роберто Карбальесом-Баэной стала 11-й подряд для Алькараса в матчах со своими соотечественниками.

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