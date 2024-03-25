Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев победил британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

Медведев, получивший третий номер посева, обыграл Норри (30‑й номер посева) со счетом 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

В следующем круге россиянин сыграет с Домиником Кепфером из Германии.

ATP 1000. MIAMI OPEN PRESENTED BY ITAÚ. МАЙАМИ (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 8,9 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — 7:5, 6:1