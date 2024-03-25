«Всё ещё чувствую боль после матчей». Рыбакина оценила своё состояние в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что тяжело восстанавливалась после болезни, из-за которой была вынуждена сняться с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«К сожалению, восстановление заняло много времени. Восемь дней без всего. Правда без всего – ни зала, ни тенниса. Было тяжело вернуться. После матчей я всё ещё чувствую боль. Я чувствую себя лучше и надеюсь, что дополнительный выходной поможет восстановиться. Посмотрим, как сложится следующий матч», — сказала Рыбакина в эфире Tennis Channel.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари (8), которая вышла в 1/4 финала на отказе россиянки Анны Калинской.