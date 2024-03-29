Медведев разгромно проиграл в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, потерпел разгромное поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в двух сетах проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру, сумев взять только три гейма. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Янника Синнера — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.