Россиянка Элина Аванесян высказалась о смене спортивного гражданства.

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– Как вам, будучи пока еще не топовой теннисисткой, удается вообще не проигрывать соперницам из топ-15?

– Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти матчи, которые мне удалось выиграть у топ-игроков, я играла вообще не думая. Просто верила, что все возможно, и боролась до конца.

– В чем вам надо прибавлять, чтобы регулярно обыгрывать не только топовых соперниц, но и обычных?

– Все говорят – в подаче. И я с этим, пожалуй, соглашусь. Подача – это основное.

– Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армения, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

– Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается, – сказала Аванесян в интервью «Спорт-Экспрессу».