Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в США

Россиянка Дарья Касаткина обыграла румынку Жаклин Кристиан в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 4-м номером. Кристиан выступала без номера посева. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (1-й номер посева) и белоруской Викторией Азаренко (12).

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кристиан 25 лет, она располагается на 83-й позиции в мировом рейтинге. В активе теннисистки нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше второго раунда.

Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет около $1 млн. Действующей победительницей соревнований является Онс Жабер из Туниса. Касаткина выиграла турнир в 2017 году, среди россиянок также побеждали Надежда Петрова (2006) и Вероника Кудерметова (2021).