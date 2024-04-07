Российская теннисистка рассказала, как к ней относились в США

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о жизни в США. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала. Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова. Все было интересно и спокойно, а отношение — только хорошим. Предлагали американское гражданство? Нет, это просто разговоры. Американское гражданство — не та вещь, которую могут предложить после года учебы», — сказала Шнайдер.

В 2022 году она переехала в США и поступила в Университет Северной Каролины.

Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде. В своем дебютном взрослом турнире WTA она выиграла титул, в финале одолев представительницу Китая Чжу Линь.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер занимает 58-е место (1109 очков). Лидирует по-прежнему представительница Польши Ига Свентек (10835 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 11-я (3173 очка).