ATP представила новые правила парного тенниса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила новые правила проведения теннисных парных матчей, сообщается на официальной странице организации в социальных сетях.

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В основную сетку соревнований будут попадать 32 пары на основе их совмещённого парного рейтинга.

Перерыв между розыгрышами в три удара и менее будет длиться 15 секунд, перерыв между розыгрышами более четырёх ударов — 25 секунд.

Нельзя будет пить или садиться на скамейку при первой смене сторон в сете.

Остальные перерывы между геймами будут начинаться сразу же после окончания гейма и длиться 60 секунд.

Зрителям можно будет передвигаться в момент розыгрышей (за исключением мест вдоль задней линии).

Отметим, что эти нововведения были протестированы на текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).