Медведев опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте организации.

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Медведев переместился с четвертого на пятое место рейтинга, поменявшись позициями с немцем Александром Зверевым. Первая ракетка России не смог защитить титул на турнире серии Masters в Риме, победителем стал представитель Германии.

Сербский теннисист Новак Джокович по-прежнему возглавляет рейтинг. Следом за ним располагаются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

В топ-10 входит еще один россиянин — Андрей Рублев располагается на шестом месте. Карен Хачанов остается на 18-й строчке.