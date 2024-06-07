Татарстан подписал Соглашение о развитии большого тенниса с экс-третьей ракеткой мира Надеждой Петровой

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения в области развития большого тенниса в Татарстане между Министерством спорта республики, руководством города Елабуга и известной теннисисткой, бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, экс-третьей ракеткой мира, основательницей детской школы большого тенниса в Москве Надеждой Петровой. В рамках договоренностей – открытие Филиала Школы большого тенниса Надежды Петровой для детей в городе Елабуга. Филиал станет площадкой для обучения юных спортсменов этому виду спорта, взращивания молодых талантов, ведь юные спортсмены получат доступ к уникальным методикам и личным занятиям с Петровой.

© Пресс-служба Надежды Петровой

Свои подписи под Соглашением поставили министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев и бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова. Соглашение подразумевает создание и развитие учреждения спортивного образования под названием «Филиал Школы большого тенниса Надежды Петровой» для детей на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная Школа «Олимп» в Елабуге.

Целью документа является развитие большого тенниса в Елабужском муниципальном районе. На данный момент в Елабуге работают 18 теннисных клубов. В спортивной школе «Олимп» располагаются 3 крытых корта, планируется оборудование открытых.

© Пресс-служба Надежды Петровой

Спорт является безусловным государственным приоритетом. В конце мая 2024 года Президент России Владимир Путин поддержал предложения по созданию комплексной государственной программы по развитию физкультуры и спорта до 2030 года.

Чтобы сделать спорт доступным, действительно народным – в самом широком смысле, нужно обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры, причём во всех регионах России. Подписание Соглашения отвечает поставленной Президентом задаче. Появление Филиала будет способствовать не только популяризации большого тенниса среди детей и молодежи, но и воспитанию будущих чемпионов. Особенно важно в решении задачи участие спортсменов с мировым именем. Надежда Петрова, будучи многочисленным призером отечественных и мировых соревнований, активно работает в этом направлении.

«Ежегодно Республика Татарстан подтверждает статус спортивного региона нашей страны, регулярно проводя порядка 800 республиканских и всероссийских соревнований и уделяя внимание развитию детско-юношеского и массового спорта. Сегодня мы подписали Соглашение о создании еще одного учреждения спортивного образования и, надеемся, что оно станет важной частью работы по привлечению известных спортсменов к воспитанию подрастающего поколения, а также поспособствует открытию новых имен в большом теннисе. Под чутким руководством Надежды Петровой дети получат бесценные знания и навыки. Мы уверены, что вскоре дети нашего региона станут участниками и призерами профессиональных соревнований, как у нас в стране, так и за рубежом», – отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.



Соглашением утвержден план мероприятий 2024 - 2025 гг. Уже летом этого года пройдет обучение тренерского штаба по уникальной методике спортсменки на спортивной базе филиала, а после этого Надежда Петрова и тренеры проведут мастер-классы с детьми в Татарстане. Также запланированы: турнир выходного дня по теннису и запуск проекта спортивного лектория с привлечением международных спортсменов. Образовательные программы лектория будут построены на опыте суперпрофессионалов и направлены на развитие психологических качеств у ребенка, таких как воля к победе и стойкость духа. Помимо этого, на протяжении 2024-2025 годов будут проходить выездные сборы лучших учеников из филиала в Елабуге, они отправятся в Школу Надежды Петровой в Москве.

«Соглашение позволит нам продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры в городе. Кроме того, рядом крупные города − Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, в которых тоже есть юные и талантливые спортсмены, которые смогут заниматься у нас. Открытие Школы большого тенниса Надежды Петровой также будет способствовать развитию в Елабуге туризма, а именно — такого направления как спортивный туризм, что, безусловно, станет еще одной особенностью нашего города. Профессиональная подготовка тренеров у такого известного спортсмена, как Надежда Петрова, которая не единожды доказывала свое мастерство на кортах по всему миру, очень важна для развития большого тенниса в регионе в целом. Также очень важно, что дети получат равный доступ к спорту, что и их ровесники в более крупных городах», – заявил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.



Теннис, как вид спорта отвечает всем параметрам и задачам массового спорта. Сегодня такие спортсмены, как Вероника и Полина Кудерметовы, Роман Сафиуллин, Марат Шарипов и Илья Симакин являются гордостью страны, представляя Россию на соревнованиях. Но кортам нужны и новые имена. Только непрерывная и системная работа с молодежью позволит большому теннису в России развиваться.

«Я продолжаю семейную спортивную династию, поэтому понимаю всю важность наставничества для юных спортсменов. Мой папа известный человек в своей сфере метания, также он стал очень талантливым тренером в других дисциплинах, заслуженным тренером РСФСР. Многие его ученики – рекордсмены России, призеры Олимпийских игр. Мама была успешной легкоатлеткой, олимпийской призёркой, у неё бронзовая медаль, она была заслуженным тренером СССР. Имея такие примеры, я и сама приняла решение стать тренером. Уверена, что в филиале в городе Елабуга появятся новые яркие имена, и мы станем свидетелями их побед на мировых соревнованиях», – поделилась Надежда Петрова.



На церемонии подписания Соглашения присутствовала телеведущая и основатель российского бренда одежды «NEVA» Алиса Лобанова. Специально в честь этого события она вручила комплекты теннисной спортивной одежды сторонам Соглашения. Как поделилась Лобанова, бренд планирует сотрудничать с Надеждой Петровой, поддерживать проекты известной теннисистки, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни и мотивацию занятий спортом молодого поколения.

Появление «Филиала Школы большого тенниса Надежды Петровой» именно в Татарстане не случайно. На сегодняшний день в Татарстане 3,5 тысячи человек занимаются теннисом. В спортивных школах Казани, Альметьевска, Елабуги, Челнов открыто четыре отделения по теннису. В этом году членами сборной команды России от Татарстана являются 22 спортсмена.

Благодаря проводимой масштабной работе Татарстан ежегодно становится местом проведения крупнейших спортивных мероприятий мирового уровня. В этом году в Казани прошел первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта «Игры будущего». Вскоре, с 11 по 24 июня, здесь же пройдут Игры БРИКС, соревнования для спортсменов из стран — участниц одноименного союза и приглашенных стран.