Ига Свентек стала победительницей «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции по теннису принес противоречивые эмоции. С одной стороны — новый прорыв в женском разряде. С другой — «Ролан Гаррос» остается самым проблемным турниром последнего десятилетия для россиян. Впрочем, и в первом, и во втором случае — есть повод подвести итоги. Начнем с финансов. Призовой фонд сохранили на уровне рекордных прошлогодних почти 50 млн евро. У мужчин дальше всех ожидаемо прошел Медведев: за четвертый круг Даниил заработал 250 тысяч евро. У женщин топ-позиция, конечно, у полуфиналистки «Ролан Гаррос» Мирры Андреевой — 690 тысяч евро; на четверть больше вообще всего, что 17-летняя сибирячка успела заработать за карьеру до этого.

Причем часть суммы — а именно 40 тысяч — Андреева получит за выступление в парном разряде со Звонаревой. Было бы больше, если бы дуэт Мирры и Веры не снялся с турнира накануне одной четвертой. Сделано это было специально — после сенсационной победы юной россиянки над второй ракеткой мира Соболенко. И сделано, на мой взгляд, напрасно. Для сравнения: Джасмин Паолини перед полуфиналом с Андреевой с парного разряда не снималась. И 9 июня у Паолини будет еще один финал, на сей раз в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани. Чуть больше Медведева заработали еще две теннисистки: Анастасия Потапова и Элина Аванесян. Обе также остановились на стадии одной восьмой, только, в отличие от Даниила, они получили также по 13 тысяч за парную сетку. В итоге, у Анастасии и Элины по 263 тысячи евро. Если же оценивать исключительно спортивную составляющую, то, скажем, Медведев выступил ожидаемо средне. Для себя, для собственной высочайшей планки — средне. Почему ожидаемо? Потому что москвичу традиционно тяжело на грунтовых покрытиях. Максимум, чего Даниил добивался на Открытом чемпионате Франции — четвертьфинал три года назад. Заметки на манжетах: именно здесь, на кортах Suzanne Lenglen и Philippe-Chatrier пройдут и супер матчи летней Олимпиады. Кто расстроил у мужчин, так это неожиданно сломавшийся психологически в поединке третьего круга с итальянцем Арнальди Андрей Рублев. Зато Павел Котов сенсационно одолел титулованного Станисласа Вавринку из Швейцарии, вышел в третий круг и дал бой самому Яннику Синнеру. 10 июня Синнер станет первой ракеткой мира. У женщин не повезло Дарье Касаткиной. Она, как и Павлюченкова, Калинская и Блинкова, остановилась еще во втором круге. Людмила Самсонова дошла до третьего, Потапова и Аванесян — до четвертого. Зато успех Мирры Андреевой заставил фанатов вспомнить вертикальный взлет такой же юной Марии Шараповой 20 лет назад. Только Шарапова тогда совладала с нервами и пробилась в финал, где одолела непобедимую Серену Уильямс. А Мирре так и не удалось схлестнуться с такой же непобедимой сейчас полькой Игой Свентек. И Свентек стала пятикратной чемпионкой Grand Slam, не испытав того, что пережили экс-первая ракетка планеты Азаренко, и ее сменщица на «белорусском троне» Арина Соболенко. Их обеих Мирра успешно прошла, но в полуфинале против Паолини ей не хватило ни стальных нервов, ни мощи ударов. И то, и другое, кстати, у Шараповой в 17 лет уже было.

Много говорят, что Мирре повезло «зацепить» четвертую, последнюю путевку от России на Олимпиаду в Париж. И формально, по рейтингу, она действительно сегодня четвертая ракетка страны. Но по сути, и с этим не нужно спорить, Мирра Андреева — без вопросов, сильнейшая наша теннисистка. А вот сможет ли она хотя бы повторить спортивный путь Шараповой — пока еще очень большой вопрос. Следующий турнир Большого Шлема, третий в текущем сезоне, — легендарный Уимблдон. Открытый чемпионат Великобритании, на кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба, начнется 1 июля и продлится, по традиции, в течение двух недель.