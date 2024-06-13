Надаль отреагировал на попадание в состав сборной Испании на Олимпиаду с Алькарасом

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль в социальных сетях отреагировал на попадание в состав сборной Испании на Олимпиаду в Париже со второй ракеткой мира 21-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

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«Испания объявила своих игроков для участия в турнире в Париже-2024! Сколько медалей, по вашим прогнозам, они получат?» — написали в социальных сетях ITF Tennis.

В ответ на этот пост Рафаэль Надаль написал несколько эмодзи.

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».