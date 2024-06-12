Первая ракетка России описала процесс сдачи допинг-теста

Первая ракетка России Дарья Касаткина описала процесс сдачи допинг-теста. Теннисистка высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Спортсменка рассказала, что атлет справляет нужду в стакан, а за этим наблюдают два человека.

«Забирают две банки с твоей мочой. Уходят и больше вы никак не контактируете. Интересные рабочие отношения», — добавила Касаткина.



Ранее бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл, ныне представляющая Австралию, пожаловалась на трудности из-за допинг-контроля. Она назвала процедуру мучением, потому что нормально сходить в туалет не получается из-за того, что могут прийти допинг-офицеры.

Касаткина занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На минувшем «Ролан Гаррос» россиянка вылетела во втором круге.