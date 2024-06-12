Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе

Самсонова обыграла бельгийку Ван Уйтванк и вышла во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).
Во встрече первого круга россиянка, получившая второй номер посева, победила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 39 минут, во втором сете он прерывался из‑за дождя.
Во втором круге Самсонова встретится с представительницей Швейцарии Селин Неф.
WTA 250. LIBEMA OPEN. ХЕРТОГЕНБОС (НИДЕРЛАНДЫ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 267 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Женщины. Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 2) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:3-
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