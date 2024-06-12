Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

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Во встрече первого круга россиянка, получившая второй номер посева, победила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 39 минут, во втором сете он прерывался из‑за дождя.

Во втором круге Самсонова встретится с представительницей Швейцарии Селин Неф.

WTA 250. LIBEMA OPEN. ХЕРТОГЕНБОС (НИДЕРЛАНДЫ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 267 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Женщины. Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:3-