Александрова обыграла Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американскую теннисистку Эмину Бектас во втором круге травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

© Чемпионат.com

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%). На счету Бектас семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (25%).

В следующем этапе Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юле Нимайер (Германия).

Травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.