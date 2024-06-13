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Федерация тенниса России назвала состав сборной на Игры БРИКС

Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала состав сборной России на Играх стран БРИКС. На теннисных соревнованиях будут разыграны медали в мужском и женском командном зачёте.

Федерация тенниса России назвала состав сборной на Игры БРИКС
© Чемпионат.com

Женская сборная:

  • Полина Кудерметова
  • Екатерина Маклакова
  • Елена Приданкина
  • Капитан: Евгения Манюкова.

Мужская сборная:

  • Игорь Кудряшов
  • Данил Панарин
  • Илья Симакин
  • Капитан: Владимир Горелов.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Теннисный турнир стартует сегодня, 13 июня, и завершится в среду, 19 июня.

Игры БРИКС 2024 – пятые по счёту. Впервые они прошли в 2016 году. В этом году на мультиспортивных международных соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. В мероприятии подтвердили участие 93 страны.