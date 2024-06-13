Тарпищев оценил решение российской теннисистки выступать за Армению

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил решение россиянки Элины Аванесян выступать за сборную Армении. Его слова приводит ТАСС.

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По слова функционера, у спортсменки есть право сделать такой выбор.

«Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне», — рассказал Тарпищев.



О решении Аванесян выступать за Армению стало известно 10 июня. Заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что теннисистка ожидает получения гражданства страны.

Аванесян занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На завершившемся «Ролан Гаррос» 21-летняя уроженка Пятигорска дошла до четвертого круга.