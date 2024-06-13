Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордную сумму

Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £50 млн. Чемпионы в одиночном разряде получат по £2,7 млн, проигравшие в первом круге — £60 000. Об этом сообщил британский журналист Джеймс Грей в социальных сетях.

© Пресс-служба Уимблдона

В прошлом году чемпионом турнира стал 21-летний испанский теннисист Карлос Алкарас. Недавно он признался, что золото Олимпиады-2024 для него важнее защиты титула на Уимблдоне.

Ранее Уимблдон представил официальный постер турнира — 2024. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, — по числу дней его проведения.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).